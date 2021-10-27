TFF, Ferhat Gündoğdu'nun MHK'nin yeni başkanı olduğunu açıkladı

TFF, MHK Başkanı'nın Ferhat Gündoğdu olduğunu resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 16:33
TFF, Ferhat Gündoğdu'nun MHK'nin yeni başkanı olduğunu açıkladı
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TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle:

Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.



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