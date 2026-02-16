Futbolda yapay zekâ tartışması: Teknik direktör Robert Moreno'dan yanıt geldi!

Yapay zekânın iş dünyasında artan kullanımı spor camiasında da tartışma yaratırken, Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Soçi’nin eski teknik direktörü Robert Moreno hakkında ortaya atılan iddialar gündeme oturdu.

Moreno’nun takım yönetiminde ChatGPT’yi yoğun biçimde kullandığı öne sürüldü. İspanyol teknik adam ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

ESKİ YÖNETİCİDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Basında yer alan haberlere göre, FK Soçi’nin eski genel direktörü Andrey Orlov, Moreno’nun görev yaptığı dönemde antrenman programlarından maç stratejilerine, oyuncu tercihinden transfer planlamasına kadar birçok konuda yapay zekâdan yararlandığını iddia etti.

Orlov, Moreno’nun bazı kararları “tamamıyla” yapay zekâ önerilerine göre aldığını öne sürerek spor dünyasında tartışma başlattı.

MORENO: “KARARLARI BİZ ALIYORUZ”

İddialar üzerine açıklama yapan Robert Moreno, maçlara hazırlanırken, ilk 11’i belirlerken ya da oyuncu seçimi yaparken hiçbir zaman ChatGPT ya da başka bir yapay zekâ aracı kullanmadığını belirtti.

Modern futbolun gereği olarak performans yazılımları, video analiz sistemleri ve veri tarama uygulamalarından faydalandıklarını dile getiren Moreno, sportif ve insani tüm kararların teknik ekip tarafından alındığını vurguladı.

Moreno ayrıca, kulüpten ayrılış sürecinin karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini ve yapay zekâ kullanımıyla ilişkilendirilmediğini ifade etti. İddiaların geçmişte yaşanan mesleki görüş ayrılıklarından kaynaklandığını savundu.

“TEKNOLOJİ DESTEK OLMALI, YERİNİ ALMAMALI”

Futbolda yapay zekâ kullanımına ilişkin değerlendirmede bulunan Moreno, teknolojinin insan yeteneğini desteklemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Teknoloji insanın yerini almamalı. Yenilik, liderin tecrübesine ve ekibin sezgisine hizmet ettiği ölçüde değerlidir.”

FK Soçi yönetimi ise konuya ilişkin yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

Kariyerinde İspanya Milli Takımı, Monaco ve Granada gibi kulüplerde görev yapan Moreno, yeni projelere odaklandığını ve mesleki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.