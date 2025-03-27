Futbolu bırakacak mı? Ciro Immobile'den flaş açıklama!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:39

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:39

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, ülkesinin basınına konuştu. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan sonra futbolu bırakmaya niyeti olmadığını söyledi.

Immobile, "Türkiye'den sonra futbolu bırakıp bırakmayacağım kesin değil. Aslında başka bir yerde büyük bir final üzerinde çalışıyorum" dedi.

"O TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEDİM"

Lazio'dan ayrılış süreciyle ilgili konuşan 35 yaşındaki fubolcu, "Ailem ve ben son dönemde değişiklik yapmayı, ayrılmayı düşünüyorduk. Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Bu düşünceye sahiptik çünkü Lazio o dönemde kimlik değiştiriyordu. Roma'daki sekiz yılımda Inzaghi ve benimle birlikte Lazio'da tarih yazan birçok oyuncu ayrıldı. Hayal kırıklığına uğrayan taraftarları suçlayamam çünkü benim için de aynısı geçerliydi. Ailemle birlikte son kez stadyumda dolaşmak, taraftarların bana olan sevgilerini son bir kez hissetmek ve benim sevgimi onlara göstermek isterdim ama hayatta her şeye sahip olamazsınız" dedi.

Suudi Arabistan'dan teklif aldığını söyleyen İtalyan futbolcu, "Bu tamamen sportif bir seçimdi. Arabistan'dan da teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim. Günde iki antrenman yapıyorum ve hala çok şey verebileceğimi düşünüyorum. Geride kalmamak için genç oyuncuların verilerini takip ediyorum. Bu spora hala bir şeyler verebilmek için fiziksel olarak iyi olmak istiyorum" diye konuştu.

"KUŞKULAR ORTADAN KALKTI"

Immobile, sözlerine, "270 maça çıktığım ve 169 gol attığım Lazio'nun tarihine geçen oyuncuların rekorunu kırmak ya da Messi, Ronaldo ve Lewandowski gibi oyuncuları Altın Ayakkaba'da geçmek yaptığım tüm fedakarlıkların karşılığını veren muazzam bir tatmin oldu. Lazio bana her şeyini verdi, ben de onlara her şeyimi verdim. Bu çılgın bir aşk ilişkisiydi! Başlangıçta taraftarlar arasında çok popüler değildim çünkü Torino ile Serie A'da iyi bir sezon geçirmiştim. Ama ilk altı aydan sonra sahaya koyduğum kararlılık ve arzu sayesinde hakkımdaki kuşkular ortadan kalktı" diye devam etti.

Ciro Immobile, İtalya Milli Takımı ile de ilgili konuştu. İtalya ile EUR2020'de zafere ulaşan Immobile, "Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçına kadar kendimi iyi hissetmiyordum çünkü üzerimde çok fazla baskı olduğu için kendimi ifade edemiyordum. Her şeyinizi veremediğiniz zaman bu çoğunlukla sizin hatanızdır ama herkes baskı hissediyordu ve hissetmeleri de normal çünkü biz kazanan bir milli takımı temsil ediyorduk. Ancak Avrupa Şampiyonası'ndan sonra söyledikleri hiçbir şeyin önemi kalmadı çünkü gerçeklere baktığınızda kazanan her zaman haklıdır. Bu yüzden İngiltere maçından sonra yaşananlar artık benim için hiçbir şey ifade etmiyordu" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Son olarak İtalya'daki futbol akademisi için konuşan Immobile, "En büyük umudumuz çocukların sağlıklı ve temiz bir ortamda büyümeleri ve yapmayı en çok sevdikleri şeyi yapabilmeleri, yani sunduğumuz maksimum potansiyelle futbol oynayabilmeleri" dedi.

Beşiktaş'ın geçen yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile'nin siyah-beyazlılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

33 MAÇTA 18 GOLE KATKI

Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.