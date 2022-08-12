Marc Bartra kimdir, kaç yaşında? Marc Bartra hangi takımlarda oynadı, bonservis bedeli ne kadar?

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:44

Transfer dönemi tüm hızı ve rekabetiyle doludizgin devam ederken, gözler bu kez Trabzonspor'a çevrildi. En son Enis Bardhi'yi takıma katan bordo-mavililerde, yeni stoper adayı Marc Bartra oldu. Bir aksilik yaşanmazsa Marc Bartra bugün görüşme için İstanbul'a geliyor. İşte Trabzonspor'un yeni stoper adayı Marc Bartra kimdir sorusunun cevabı...

MARC BARTRA KİMDİR?



Real Betis Sevilla takımında defans mevkinde forma giyen 'Marc Bartra Aregall' 15 Ocak 1991 doğumlu İspanyol futbolcudur. Bartra, 11 yaşında FC Barcelona altyapısına RCD Espanyol'dan transfer oldu. 2009'da B takıma yükseldi. 3 sezon boyunca B takımda forma giyen Marc Bartra, toplamda 81 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.



14 Şubat 2010'da, Bartra A takımdaki ilk maçına, son 30 dakikada Jeffrén Suárez'in yerine oyuna girdi ve bu oyunla yıldızı parladı.

BARTRA'NIN TRANSFER SERÜVENİ

2016 yılında Barcelona'dan Borussia Dortmund kulübüne 8 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. Bartra, son olarak 2018 yılında La Liga takımlarından Real Betis'e 10.50 milyon euro bonservis bedeliyle geçiş yapmıştır.

İspanyol ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bartra'nın menajeri de gelişmeler sonrasında, "Kesin diyemem ama görünüşe göre cuma günü Trabzon'a geleceğiz" açıklamasını yaptı. Trabzonspor'un bonuslarla birlikte oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeyeceği konuşuluyor.

MARC BARTRA’NIN BAŞARILARI

Barcelona:

La Liga: 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15

İspanya Kral Kupası: 2011–12, 2014–15

İspanya Süper Kupa: 2013

UEFA Şampiyonlar Ligi: 2010–11, 2014–15

İspanya U-21: