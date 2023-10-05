Futsal A Milli Takımı, Letonya'yı mağlup etti
Futsal A Milli Takımı, Futsalweek Turnuvası ilk maçında Letonya'yı 4-3 yendi.
Futsal A Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Futsalweek Turnuvası ilk maçında Letonya'yı 4-3 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'nın Labin şehrinde Franko Mileta Spor Salonu'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini Muhammet Altunay (2), Erdem Kuş ve Ramazan Bildirici attı.
Milli takım turnuvanın ikinci maçında Perşembe günü Norveç ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 17.00'de başlayacak.
Turnuvada günün diğer karşılaşmasında ise Fas, Norveç'i 5-0 mağlup etti.
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