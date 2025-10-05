G.Saray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’la evinde berabere kaldı: 1-1'lerini aşamadılar

Süper Lig’in 8. haftasındaki derbi heyecanında kazanan çıkmadı...

Beşiktaş, deplasmanda 1-0 öne geçtiği ve Davinson Sanchez’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden Galatasaray’la 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılılar, milli araya 22 puanla lider girdi.

G.Saray, evinde Beşiktaş’a yenilmeme serisini 9 maça çıkarıp bu süreçteki ikinci beraberliğini aldı. Rams Park’ta 5 maç sonra kaybetmeyen Beşiktaş puanını 13’e yükseltti.

Beşiktaş’ta Tammy Abraham, geçen pazartesi Kocaelispor maçında omzunun çıkmasına ve sadece bir idmanın kısıtlı süresinde takımla çalışsa da teknik heyetle görüşüp derbide oynamak istediğini iletti. Sağlık heyetinin onayıyla ilk 11’de maça başlayan İngiliz forvet, çıkık omzuna rağmen ağrılarına meydan okuyup takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Abraham böylece Türkiye’deki ilk derbisinde ağları sarstı.

ASLAN’IN SERİSİ BİTTİ

Beşiktaş, G.Saray’ın birçok galibiyet serisini sonlandırdı. Bu sezona ligde 7’de 7 yaparak başlayan SarıKırmızılılar, ilk kez puan kaybetti. Cim-Bom Süper Lig’de 16 maç sonra kazanamadı. G.Saray ligde son puan kaybını da geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında almıştı.

İLKAY’DAN İLK GOL

G.Saray’ın yıldızı İlkay Gündoğan, 55. dakikada Torreira’nın Ndidi’den kaptığı topu ceza sahası içinde Beşiktaş ağlarına yollayıp hem skoru 1-1 yaptı hem de Sarı-Kırmızılılardaki ilk golünü derbide attı.