G.Saray Divan Kurulu’nda Hamamcıoğlu’nun verdiği örneğe Özbek’ten tepki: ‘Ninni’ gerilimi çıktı

Galatasary Divan Kurulu toplantısında “Ninni” gerilimi yaşandı.

Eski başkan adayı ve eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Özbek yönetimini eleştirip, “Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana” ninnisini söyleyip, “Umarım bu örneği vererek neyi kastettiğimi anlamışsınızdır. Bu dandini kimdir, kimin bostanına girmiş, bu bostancı kim, bu danalar kim, lahanayı yerse ne olur sorgulamıyor kimse! Bazı alışkanlıkları kaybettik, sormuyoruz, sorsak bile cevap alamıyoruz” dedi.

‘UTANÇ VERİCİ!’

Hamamcıoğlu, “Divan son zamanlarda fonksiyonunu yitirdi. G.Saray’da muhalefet yoktur. 2023’te yapılan bir yüzme şampiyonasında hatalı idari karardan dolayı kupamız geri alındı. Utanç verici bir şey! Yönetimden biri cevap verdi mi, istifa etti mi? Bu yönetim artık kurumsal değil durumsaldır” ifadelerini kullandı. Başkan Özbek, Hamamcıoğlu’nun sözlerine “Yatırımlarla ilgili bilgi aktarıyoruz. Buna ‘Ninni’ demek kimsenin harcı değil” yanıtını verdi.

‘G.SARAY ADASI SATILAMAZ’

Bir üyenin “Yönetim her tarafı sattı şimdi de G.Saray Adası satılabilir” sözlerine sinirlenen Özbek, “El insaf! G.Saray Adası satılabilir mi? Bunu düşünmek hangi kafanın işi? Böyle bir işi gündeme getiren G.Saraylı olabilir mi?” dedi. Salondan “Olabilir” cevabı yükselince Dursun Özbek, “G.Saray Adası satılamaz!” cümlesini kurdu.

‘HADİ, HADİ, HADİ!’

Bir üye “G.Saraylı ölçeğin mi var başkan?” deyince Özbek, “Evet var, G.Saray Adası’nı satmak isteyen G.Saraylı olamaz” yanıtını verdi. Salondan “Satmak isteyen yok” sesleri gelince Özbek, “Hadi, hadi, hadi!” dedi. Dursun Özbek, “Hep ‘Bankalar Birliği’nden çıkalım’ dedik. Çıkınca ‘Niye çıktın?’ diyorlar. Şampiyon olmayalım da ne yapalım? Şampiyonluktan vazgeçtiğin gün kapıya kilidi vurman lazım” yorumunda bulundu.