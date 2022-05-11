Gabriel Jesus için Arsenal açıklaması

Manchester City'nin Brezilyalı oyuncusu Gabriel Jesus'un menajeri, oyuncunun Arsenal ile olan transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:51
Gabriel Jesus için Arsenal açıklaması
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Brezilyalı forveti Gabriel Jesus'un Arsenal ile olan temasına dair ilk resmi açıklama geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gabriel Jesus'un menajeri Marcelo Pettinati, oyuncunun Arsenal transferine yeşil ışık yaktı.

Pettinati yaptığı açıklamada, "Arsenal ile Gabriel Jesus'un transferi hakkında görüştük. Bize sundukları proje gerçekten hoşumuza gitti. Görüşmelerimiz halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gabriel Jesus bu sezon Manchester City ile çıktığı 39 resmi maçta 13 gol 11 asistlik performans gösterdi.


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