Gabriel Sara imza için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla İstanbul'a geldi.

DHA
Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:17
Gabriel Sara imza için İstanbul'a geldi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı İstanbul'a geldi.

Brezilyalı oyuncuyu taşıyan uçak, saat 21.30 dolaylarında Norwich Havalimanı'ndan havalandı ve 00.20 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Sara'yı taşıyan uçakta Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'da yer aldı.

Brezilyalı oyuncu, havalimanından çıktıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmazken kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin bugün gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

 


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