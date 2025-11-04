Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray 13 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin peşinde!

4.11.2025 12:44:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında çarşamba günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, 13 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 yılın ardından üst üste 3. maçını kazanmak için Ajax'ın karşısına çıkacak.

EN SON 13 YIL ÖNCE...

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminde 2012-2013 sezonunun grup aşamasında 7 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri arasında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-1, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 1-0 ve Portekiz'den Braga'yı 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3 galibiyet almıştı.

Bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i de 3-1 yenen Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında kazanması halinde 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşayacak.

