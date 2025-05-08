Galatasaray, 2025-26 sezonu kombine kartların genel satışına başlıyor
Galatasaray Kulübü, en ucuz kombine 24 bin lira, en pahalı kombine ise 180 bin lira açıklandı.
Galatasaray Kulübü, 2025-26 futbol sezonu kombine bilet genel satışının 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında GSPara kart sahibi taraftarların, 12 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te öncelikli satış hakkına sahip olacağı belirtildi.
Açıklamada Galatasaray logolu passolig kart sahiplerinin 13 Mayıs Salı günü saat 14.00 itibariyle kombine kart alımı yapabileceği vurgulandı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıkladığı kombine fiyatları şu şekilde:
Kale arkası üst tribün: 24 bin lira
Kale arkası tribün: 26 bin lira
Doğu ve Batı üst tribün: 53 bin lira
Doğu ve Batı alt tribün: 60 bin lira
Sahayı daha yakın yerden gören tribünler ise 80 bin lira, 90 bin lira, 115 bin lira, 140 bin lira ve 180 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.
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