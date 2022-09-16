Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı!: Galatasaray 2-1 Konyaspor

16 Eylül 2022 Cuma, 18:43

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, henüz mücadelenin ilk dakikasında Sergio Oliveira ile öne geçerken, Konyaspor bu gole 15. dakikada Endri Çekici'nin uzak mesafeden attığı golle karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken Konyaspor'dan Francisco Calvo 82. dakikada kendi kalesine gol attı ve Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor, Oliveira'nın attığı gole engel olamayarak bu sezon ligde ilk kez kalesinde gol gördü.

Konyaspor'da, Amir Hadziahmetovic ve Endri Çekici'nin birer şutu direkten döndü.

Galatasaray'da Mauro Icardi, 62. dakikada oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı forma altında sahaya çıktı.

İki takım futbolcuları arasında maçın son dakikalarında yaşanan gerginliğin ardından Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Yeşil-beyazlılar, oyuncu değiştirme hakkını tamamladığı için kaleye Adil Demirbağ geçti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 16 puana yükseldi. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

OKAN BURUK DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Arabam.com Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde son yapılan Kasımpaşa mücadelesinin ilk 11'ini korudu.

Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Emin Bayram, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis kadrosuyla başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Yusuf Demir, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda 3-2 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesindeki ilk 11'de değişiklik yapmadı.

EMİN BAYRAM FORMASINI KORUDU

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, Kasımpaşa maçının ardından Konyaspor mücadelesine de ilk 11'de başladı.

Ligin 5. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şans bulan 19 yaşındaki stoper, Abdülkerim'in cezası bitmesine rağmen Konyaspor maçında da ilk 11'de forma giydi.

Cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı, yedek kulübesinde görev bekledi.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaray taraftar, geçen sezon hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı andı.

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve son olarak Konyaspor'da oynayan Ahmet Çalık, 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazanasında hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi tek tek futbolcularını tribüne çağıran Galatasaraylı taraftarlar, son olarak Ahmet Çalık'ın ismini söylediler.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi.

Ev sahibi takımın taraftarları, yaklaşık 52 bin kişi kapasiteli Nef Stadı'nın büyük çoğunluğunu doldurdu.

İLHAN PALUT'TAN TEK RÖTUŞ

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray mücadelesine İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici, Zymer Bytyqi ve Muhammet Demir 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Ahmet Karademir, Cebrail Karayel ve Mame Diouf yer aldı.

Ligin 6. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de yer alan Robert Muriç, Galatasaray karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

İlhan Palut, bu oyuncunun yerine Bruno Paz'ı görevlendirdi.

GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

Galatasaray, adeta karşılaşmaya golle başladı. İlk dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sacha Boey, altı pastaki Sergio Oliveira'yı gördü. Portekizli futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

ÇEKİCİ UZAK MESAFEDEN ATTI

Konyaspor, Galatasaray'ın golüne 15. dakikada karşılık verdi. Bu dakikada Endri Çekici, uzak mesafeden çektiği şutla karşılaşmaya denge getirdi.

KONYASPOR DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Konyaspor, karşılaşmanın ilk yarısında daha tehlikeli olan taraf olurken, iki kez de direği geçemedi. Konyaspor'da önce 23. dakikada Emin hatasıyla karşı karşıya kalan Muhammet Demir solundaki Amir Hadziahmetovic'e bıraktı. Onun vuruşu üst direkten geri geldi.

İlhan Palut'un ekibinde 27. dakikada ise Sergio Oliveira'nın kaptırdığı topta Endri Çekici'nin ceza sahası dışından vuruşu üst direkten oyun alanına geri geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAURI ICARDI SAHNEDE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünün ardından Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Arjantinli futbolcu, 62. dakikada Gomis yerine oyuna girerken, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez sahaya çıktı. Bu dakikada Galatasaray'da Yusuf Demir de Mertens'in yerine oyuna girdi.

CALVO KENDİ AĞLARINA GÖNDERDİ

Karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaray, öne geçti. Sol kanattan gelen ortada Mauro Icardi'nin vuruş yapmasına engel olmak isteyen Francisco Calvo kendi ağlarını havalandırdı. Galatasaray, bu golle 2-1 öne geçti.

ADİL DEMİRBAĞ KALEDE

Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Değişiklik hakkını tamamlayan Konyaspor'da kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti.

Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.