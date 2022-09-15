Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Formül aranıyor...

Galatasaray formasıyla ilk kez Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için sarı-kırmızılı yönetimin arayış içinde olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 10:47
Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Formül aranıyor...
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Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir için sarı-kırmızılı yönetim bir formül arıyor.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması,11'deki 3 yerli zorunluluğu teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.

 


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