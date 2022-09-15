Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Formül aranıyor...

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:47

Galatasaray'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir için sarı-kırmızılı yönetim bir formül arıyor.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması,11'deki 3 yerli zorunluluğu teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.