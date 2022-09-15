Galatasaraylı Lucas Torreira'dan Muslera itirafı

"HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEYLERİ YAPMAYA BAŞLADIK"

Yoğun bir antrenman temposu içindeyiz. Çok değerli insanlarla çalışıyoruz. Bizi duymak isteyen insanlar da var. Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.

Kasımpaşa maçında sonuç bizim için güzeldi. Sonuçtan daha önemlisi takım ruhunu yansıttık. Orta sahamız, savunmamız, kale... Orta saha sayesinde ileri ve gerinin bağlantısını kurmamız, yedek kulübesindeki arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlardaki çalışmamız ve teknik ekibimizle birlikte gerçekten bir takım ruhu oluşturduk. Bizim için en önemlisi buydu. Güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Puan olarak yükselmemiz çok önemliydi. Hocamızın istediği şeyleri yapmaya başladık ve bizim için güzel bir sonuç oldu.