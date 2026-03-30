Galatasaray'a Nicola Zaniolo müjdesi: 'En kısa sürede karar vereceğiz'

Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, Serie A kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. İtalyan yıldızın menajeri Claudio Vigorelli, futbolcusunun kariyeri ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKADA BİR ANLAŞMA OLMASI TESADÜF DEĞİLDİ"

İtalyan basınından Il Gazzettino'ya konuşan Vigorelli, Zaniolo'nun Udinese'ye transfer süreciyle ilgili olarak "Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani ve kulüp sahibi Giampaolo Pozzo'nun hiç de kolay olmayan bir görüşmeyi sürdürmeye çok istekli olduklarını gördük ve transfer döneminin son gününde, son dakikada bir anlaşmaya varılması tesadüf değildi" ifadelerini kullandı.

"ZANIOLO, UDINESE'DE İDEAL ORTAMI BULDU"

Siyah beyazlı kulübün, Zaniolo'nun yeniden başlama ihtiyacını karşılaması için ideal yer olacağını düşündüklerini söyleyen İtalyan menajer "Nicolo bu hamleyi çok istiyordu ve haklıydı. Çünkü yeniden başlama için ideal ortamı buldu. Ve bugüne kadarki verilerin bu kararın doğruluğunu desteklediğini inkar edemeyiz. Zaniolo'nun bu fırsatı değerlendirme ve bu yeni macerayı tamamen benimseme konusunda harika bir iş çıkardığını vurgulamak isterim" dedi.

"TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR"

Menajer Vigorelli, "Galatasaray taraftarları onu hala çok özlüyor mu?" sorusu üzerine "Evet, Türkiye'de hâlâ çok seviliyor. Eleştirildiği Roma'dan ayrıldı ancak Konferans Ligi'ni kazandıran bir gol attı. Galatasaray ile lig şampiyonu oldu ve derbiyi kazandıran golü attı. Premier Lig'de kısmen bahis olayı nedeniyle zor bir yıl geçirdi ancak Aston Villa'nın yıllar sonra Avrupa'ya dönmesine yardımcı olarak bu durumdan şık bir şekilde çıktı. Kısacası, geçen yıl Atalanta ve Fiorentina'daki zorlu sezon dışında, Nicolo her zaman lider ve kilit oyuncu oldu. Bence kariyeri boyunca defalarca şampiyonluk potansiyeline sahip olduğunu gösterdi" yanıtını verdi.

"EN KISA SÜREDE HANGİ YOLU İZLEYECEĞİMİZE KARAR VERECEĞİZ"

26 yaşındaki futbolcunun Udinese'deki geleceği hakkında da konuşan Vigorelli "Udinese'nin onu satın alma opsiyonu var. Rakamları açıklamak için burada değiliz elbette ama en kısa sürede oturup hangi yolu izleyeceğimize karar vereceğimizden eminim. Kesin olan şu ki; Udinese'de harika işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞMAYI TAMAMLAMAYA ODAKLANALIM"

Claudio Vigorelli, Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic'in, Zaniolo'ya büyük kulüplerden ilgi olmasının normal olduğunu söylemesi hakkında ise "İşler böyle devam ederse diğer takımlardan ilgi gelmesi futbolun dinamiklerinin bir parçası. Ama tekrar ediyorum, kendisi Udinese'de mutlu ve biz de durumu gözlemleyerek ilerliyoruz. Ne olacağını çok fazla düşünmenin bir anlamı yok. Bu arada Udinese'nin niyetlerini gözlemlerken Galatasaray ile anlaşmayı tamamlamaya odaklanalım" yorumunu yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONUNDA İKİ SEÇENEK

İtalyan kulübünün, Galatasaray ile yaptığı anlaşmaya göre Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin alınabilmesi için iki yol bulunuyor: Siyah beyazlılar ya Galatasaray'a 10 milyon Euro ödeyecekler ya da sonraki satıştan yüzde 50 pay vermek şartıyla 5 milyon Euro'ya Zaniolo'nun bonservisini alacaklar.