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Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama!

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama!

21.05.2025 11:42:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kim verecek? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama!

Süper Lig'de 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kimden alacağı tartışma konusu olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında sezon boyunca yaşanan gerginlik, Türkiye Kupası finalinde tavan yapmıştı. Trabzonspor'u yenip zafere ulaşan sarı-kırmızılı takıma kupasını vermek için sahaya çıkan Hacıosmanoğlu yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılara, yaşanan olay sonrası kupasını kimin vereceği tartışmaları başladı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gaziantep'teki tepkilerden fazlasının olacağı iddialarına rağmen TFF cephesinden gelen haberlere göre; Hacıosmanoğlu geri adım atmayacak. Sözcü'nün aktardığına göre Başkan, bu soruyu kendisine yöneltenlere yanıtı net şekilde verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok."

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