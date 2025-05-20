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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yerini ve tarihini duyurdu!

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yerini ve tarihini duyurdu!

20.05.2025 21:11:00
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Haber Merkezi
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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yerini ve tarihini duyurdu!

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, kutlamaların 25 Mayıs tarihinde Yenikapı'da düzenleyeceğini açıkladı.

BİR MİLYONA YAKIN TARAFTAR

Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak.

GÖRSEL ŞÖLEN

Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp için şarkıcı Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel marş hazırladı.

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