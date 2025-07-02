Galatasaray'a veda etmişti: Kerem Demirbay'ın yeni takımı resmen belli oldu!

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer 'Dayı'… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. "





YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eyüpspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu transferinin ardından, "ikas Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.

KEREM DEMİRBAY'IN GALATASARAY'A VEDASI

Kerem Demirbay'ın yayımladığı veda açıklaması ise şu şekilde:

"Galatasaray formasını giymek, bu ailenin bir parçası olmak… Hayatımın en özel dönemlerinden biriydi. Adanmış hayatların bir üyesi olmanın gururunu yaşadım.

Bana "Dayı" dediniz, ben de elimden geldiğince bu ismin hakkını vermeye çalıştım. Kimi zaman güldük kimi zaman üzüldük. Ama ne yaşandıysa, samimiydi. Gerçekti.

Beni ben yapan değerlere saygı duydunuz, karakterimi değiştirmeye çalışmadan bağrınıza bastınız. Bu, her futbolcunun yaşayabileceği bir şey değil. O yüzden size; bu kulübe, bu forma için ter döken herkese, yöneticilerimize, hocamıza, teknik ekibimize, gecesini gündüzünü bu kulübe adayan emekçilerimize ve en önemlisi, o muazzam taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Futbolda bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bu işin doğasında var. Ama önemli olan, o yolda nasıl yürüdüğün… Ben bu yolda dimdik yürüdüm, hiç eğilmeden.

Bundan sonrası başka bir yol, başka bir mücadele. Ama Galatasaray benim ve ailem için hep "ev" olarak kalacak.

Geldim, gördüm, mücadele ettim. Ve şimdi, başım dik bir şekilde gidiyorum. Ama bazı hikâyeler sadece sona ermez, derin bir iz bırakır.

Hoşcakalın."

Dayı"