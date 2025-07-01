Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası... Galatasaray'dan kaleci hamlesi!

Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfer dönemine görkemli bir giriş yapan Galatasaray, ikinci transferine hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı kaleci Lucas Perri ile anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

GALATASARAY, LUCAS PERRI İLE ANLAŞTI İDDİASI

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, beIN SPORTS'un haberine göre Lucas Perri ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların, Lyon ile bonservis pazarlıklarını ise sürdürdüğü ifade edildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Lucas Perri'nin Lyon ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız ekibi önceki günlerde borçları nedeniyle küme düşürülmüştü.