Galatasaray açıkladı: Ali Sami Yen'de sürpriz imza töreni!

Süper Lig ekibi Galatasaray, futbol A takımı oyuncuları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sözleşme yenileme kapsamında imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:02
Galatasaray açıkladı: Ali Sami Yen'de sürpriz imza töreni!
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Galatasaray, futbol a takım oyuncularıyla bugün (cuma) saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."


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