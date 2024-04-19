Okan Buruk'tan Galatasaraylı 6 isme uyarı!

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi sarı kart sınırında bulunan 6 futbolcusuna uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:17
Okan Buruk'tan Galatasaraylı 6 isme uyarı!
Abone Ol google-news

Galatasaray, gözünü pazar günü oynayacağı Pendikspor maçına çevirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma öncesi sarı kart cezası sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Kaan ve Oliveira kart görürse 34. haftada deplasmandaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

SÜPER KUPA İÇİN RESMİ BAŞVURU

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Pendikspor maçından önce veya sonra Rams Park’ta taraftarının önünde Süper Kupa’yı kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.


okan buruk haberleri galatasaray haberleri Sarı kart haberleri Pendikspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray’da dikkat çeken davet

Galatasaray’da dikkat çeken davet
Pendikspor maçı öncesi Galatasaray'da Süper Kupa heyecanı!

Pendikspor maçı öncesi Galatasaray'da Süper Kupa heyecanı!
Galatasaray'da kombine satışları yüzleri güldürdü: 2.8 milyarlık tarihi gelir!

Galatasaray'da kombine satışları yüzleri güldürdü: 2.8 milyarlık tarihi gelir!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu

Türkiye nüfusunun en popüler bebek isimleri belli oldu
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...

Şarj için beklemek sona eriyor: Sürüş sırasında uzaktan şarj! Proje devrim yaratacak...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...

Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu