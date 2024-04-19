Okan Buruk'tan Galatasaraylı 6 isme uyarı!
Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesi sarı kart sınırında bulunan 6 futbolcusuna uyarılarda bulundu.
Galatasaray, gözünü pazar günü oynayacağı Pendikspor maçına çevirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma öncesi sarı kart cezası sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Kaan ve Oliveira kart görürse 34. haftada deplasmandaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.
SÜPER KUPA İÇİN RESMİ BAŞVURU
Öte yandan Galatasaray yönetimi, Pendikspor maçından önce veya sonra Rams Park’ta taraftarının önünde Süper Kupa’yı kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.
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