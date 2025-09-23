Spor yazarları Galatasaray-Konyaspor maçını yorumladı: 'Sezon ortasında bitebilir'

Galatasaray kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Levent Tüzemen: "Torreira'yı ayakta alkışlıyorum. Uruguaylı yıldız, Konyaspor maçında Galatasaray'ı adeta tek başına taşıdı. İkili mücadeleleri kazandığı gibi sürekli hücuma çıkıp destek verdi, mükemmel futbolunu jenerik olacak bir golle süsledi. Galatasaray, Torreira'ya sahip olduğu için çok şanslı. Böylesine bir profesyonel kolay kolay sahalara gelmiyor. Leroy Sane bir dünya yıldızı ama Torreira'ya bakıp biraz daha kendini oyuna vermeli ve Galatasaray'a destek olmalı. Çünkü Sane, transfer edilirken G.Saray'a ciddi bir hücum gücü kazandırılacağı düşünülmüştü, uçup kaçan Sane'yi henüz göremedik. Okan hoca, Alman yıldızla görüşüp sorununun ne olduğunu öğrenmeli ve çözmeli." (Sabah)

"İYİ OYUNCULARIYLA KAZANIYOR"

Erman Toroğlu: "Genelde yürüye yürüye oynanan bir maç. Çok aralarda bir kıpırdama oluyor ama tempo 10 üzerinden değerlendirsek 4’ü geçmedi. Galatasaray yürüye yürüye oynarken 3-0 öne geçti. Sonra Konya baktı ki bu iş olmayacak biraz koşalım dediler. O sırada Okan, oyuncu değişiklikleri yaptı ve Konya kendini göstermeye başladı son 15 dakikada. Başladı da rakip maçın başından itibaren zaten 9 kişi oynadı. Biri Icardi, diğeri Sane. Okan, ikisini de çıkarmadı.

Bunların herhalde antrenmanları eksik, ‘maçla bunu kapattırayım’ dedi. Mutlaka Liverpool maçını düşünüyordur. Maç 3-1 olduğunda bile Galatasaray’da bir panik başladı; ‘Bir gol yerse 3-2 olursa ne olur?’ diye. Yani bu kadar paralar veriyorsunuz, rakiplerinizle kalite farkınız çok fazla ve net ağırlığınızı hissettiremiyorsunuz. Çünkü niye, Galatasaray’da takım oyunu yok, ferdi oynuyorlar. Allah var iyi oyuncuları var, onunla maç kazanıyorlar." (Sözcü)

"SEZON ORTASINDA BİTEBİLİR"

Ömer Üründül: "3 senenin şampiyonu Galatasaray'ın, ligde bu seneyi de tek başına domine edeceği net görülüyor. Geçen sezon sonundan alırsak bu maçla birlikte son 14 maçta 14 galibiyet… Dile kolay! Aslında iyi oynasalar da kötü oynasalar da hiçbir şey değişmiyor. Bu maçta da iyi bir futbol oynamadan kazandılar. Peki neden diyeceksiniz… Cevap basit. Ligimizdeki takımların %90'ının kadroları son derece yetersiz. Galatasaray ligde hedefine sezon ortasından ulaşabilir. Fenerbahçe başta olmak üzere, rakiplerinin genel durumu hiç iç açıcı değil." (Sabah)

Mustafa Çulcu: "Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yapan Galatasaray, oyuna yürüyerek başladı. Koşan, didinen, çabalayan Yunus maçı kopardı. Öyle ki hem kendi yerine hem Sane hem de Icardi'nin yerine oynuyor. Torreira tek başına çok çalıştı, didindi ve çabasını golle süsledi. Konyaspor cesur oynadı. Rakibi 5-4-1'le karşıladı. Oyunu hiç çirkinleştirmedi. Gücü, bu kadar vasat oynayan Galatasaray'ı son çeyrek hariç zorlayamadı. Rakiplerin vasat futbolu Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne hazırlayamıyor." (Sabah)

"BU İMKANI SAĞLAYACAK"

Ahmet Çakar: "Maalesef ligin tadı kaçmaya başladı. Lütfen bundan Galatasaraylılar alınmasın. 6 haftada puan farkı 6'ya çıktı. Üstelik Galatasaray'a baktığımızda oyun genelinde çok mu iyi oynadılar? Hayır. Konyaspor zayıf bir takım mı? Bunun cevabı da hayır. Fakat maça bakıyoruz, Galatasaray elini kolunu sallayarak 3 puanı alıveriyor. Bunun temel özelliği, yaratıcı, atletik, dikine çok çabuk oynayabilen hücum oyuncuları. Galatasaray, sezonun henüz başında önemli bir puan farkı yakaladı. Bu puan farkı da tabii zorlu Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde veya öncesinde onlara daha rahat, daha cesur rotasyon yapma imkanı sağlayacak." (Sabah)