Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
19:00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.
Buna göre Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Mücadelenin AVAR hakemleri ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy.
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