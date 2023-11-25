Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin VAR hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:28
Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

19:00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Buna göre Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Mücadelenin AVAR hakemleri ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy.


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