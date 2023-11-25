Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:28

Güncelleme: 25.11.2023 - 12:28

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

19:00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Öte yandan karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Buna göre Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Mücadelenin AVAR hakemleri ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy.