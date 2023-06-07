Galatasaray, Alex Sandro ile ilgileniyor
Galatasaray, Juventus'tan ayrılmayı isteyen Brezilyalı sol bek Alex Sandro için bir süredir temaslarını sürdürüyor.
Galatasaray, Juventus'un sol bek oyuncusu Alex Sandro'yu transfer etmek için harekete geçti.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzamış olsa da, Alex Sandro kulüpten ayrılmak istiyor.
EN BÜYÜK FAVORİ GALATASARAY
Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray'ın Sandro transferi için şartları bir süredir zorladığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın Juventus'tan ayrılması halinde en büyük favorinin Galatasaray olduğu iddia edildi.
Transferin detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıkan Sandro, takımına 2 asistlik katkı sağladı.
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