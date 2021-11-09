Galatasaray, Alexis Beka Beka'yı transfer etmek istiyor
Ocak ayı dönemi için birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'nın futbolcusu Alexis Beka Beka ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray, Ocak ayı transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ajansspor’un haberine göre, Ocak ayı transfer dönemi için Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Alexis Beka Beka ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılı takımın, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’da forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Alexis Beka Beka’nın durumunu sorduğu ve şartlarını araştırdığı öğrenildi.
Fransa Ligue 2 ekibi Caen’den Lokomotiv’e 6 Milyon Avro karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta 2 asist yaptı.
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