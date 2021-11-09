Milli aranın ardından Trabzonspor’da 4 isim takıma dönüyor
Edgar’ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita’nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin’in de takıma döneceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig’de son oynanan Beşiktaş karşılaşmasına 4 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor’da, milli aranın ardından 4 isimin takıma dönmesi bekleniyor.
Lider Trabzonspor, lige verilen milli arada yaralarını saracak. 12’nci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada cezası nedeniyle Edgar Le ve sakatlıkları nedeniyle Gervinho, Peres ile Koita’dan yararlanamayan bordo-mavililerde, Bakasetas ile Hüseyin Türkmen de son maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Karadeniz ekibinde milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezasını dolduran Edgar’ın yanı sıra bir süredir tedavisi devam eden sağ bek oyuncusu Peres, forvet oyuncusu Koita’nın yanı sıra savunma oyuncusu Hüseyin’in de takıma döneceği öğrenildi.
Trabzonspor’da 4 oyuncunun takıma dönmesiyle birlikte eksik oyuncu sayısı üçe inecek. Bordo-mavililerin, cezalı Uğurcan Çakır ile Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho’nun yanı sıra, Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Bakasetas’ın dışında Gaziantep karşılaşmasında tam kadro ile çıkması bekleniyor.
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