Galatasaray - ALG Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında kendi sahasında Gaziantep ALG Spor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 14:00'te başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor ile karşılaşacak.
Galatasaray kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.
GALATASARAY - ALG SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Pazar günü saat 14.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY - ALG SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele GSTV'den canlı yayımlanacak.
HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, ALG Spor karşısında galip gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu kazanacak. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.
İÇ SAHA KARNESİ
Galatasaray bu iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer aldı. Aslan sahasında son olarak Kdz. Ereğli Belediyespor ile oynadı ve 4-2'lik skorla yendi.
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