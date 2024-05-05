Galatasaray - ALG Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:52

Güncelleme: 05.05.2024 - 10:52

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor ile karşılaşacak.

Galatasaray kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Ligde sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 68 puanla zirvede yer alıyor. Gaziantep ekibi ise 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 6. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - ALG SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Pazar günü saat 14.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ALG Spor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - ALG SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele GSTV'den canlı yayımlanacak.

HEDEF İLK ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, ALG Spor karşısında galip gelmesi durumunda ilk şampiyonluğunu kazanacak. 2021-2022 sezonunda kurulan kadın futbol takımı, geçtiğimiz yıl normal sezonu grubunda lider tamamlamış, yarı finalde ise Fenerbahçe'ye elenmişti.

İÇ SAHA KARNESİ

Galatasaray bu iç sahada 14 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 37 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer aldı. Aslan sahasında son olarak Kdz. Ereğli Belediyespor ile oynadı ve 4-2'lik skorla yendi.