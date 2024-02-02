Galatasaray, Ali Turap'la sözleşme imzaladı!
Galatasaray, Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray, genç Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.
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