Galatasaray, Ali Turap'la sözleşme imzaladı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:05

Güncelleme: 02.02.2024 - 18:05

Galatasaray, genç Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.