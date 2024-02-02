Galatasaray, Ali Turap'la sözleşme imzaladı!

Galatasaray, Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 18:05
Galatasaray, Ali Turap'la sözleşme imzaladı!
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Galatasaray, genç Ali Turap Bülbül ile 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Akademi futbolcumuz Ali Turap Bülbül ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakat ve eksikler nedeniyle Süper Lig'deki Sivasspor maçında forma şansı bulmuştu.


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