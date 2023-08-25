Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
Bu sezon yaptığı transferler ile güçlü bir kadro oluşturan Galatasaray, tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi: "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz! ???? pic.twitter.com/Tl9zTaGetA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2023
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki stoper, çıktığı 18 maçta 2 gol kaydemişti.
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