Galatasaray, Andreas Pistiolis ile sözleşme uzattı
Galatasaray Nef, başantrenörü Andreas Pistiolis ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.
Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan başantrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.
2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistiolis, Panathinaikos, Bandırma ve CSKA'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı.
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