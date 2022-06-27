Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu! Tiemoue Bakayoko...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yabancı oyuncu konusunda atağa başlıyor. Sarı-kırmızılılar, 6 numara için aradığı ismi İtalya'da buldu
Süper Lig'de yeni sezona büyük yapılanmayla hazırlanan Galatasaray, transfer atağına devam ediyor.
Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirdikten hemen sonra Altay'dan Kazımcan Karataş ve Konya'dan Abdulkerim Bardakçı'yı kadrosuna katarak iç transferde hızlı davranan Özbek yönetimi, gözünü dış transfere çevirdi. Geçtiğimiz hafta ezeli rakiplerinin de girişimlerde bulunduğu iki yerli ismi renklerine bağlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, bu hafta içerisinde de en az 1 transferi bitirmeyi amaçlıyor.
7 Temmuz'daki Avusturya kampına yeni isimlerin dahil edilmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlerini hızlandıran Cimbom, önceliğini orta saha transferine verdi. Özellikle defansif özellikli bir orta sahanın transferini bitirmek isteyen yönetimin önüne geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık geçiren Chelsea'nin oyuncusu Tiemoue Bakayoko'nun geldiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar, İngilizler'in son 4 sezondur kiralık olarak gönderdiği Fransız futbolcunun 6 numara pozisyonu için ideal olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın bu hafta içerisinde de yabancı oyuncu transferinde atağa kalkması bekleniyor.
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