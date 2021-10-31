Galatasaray attı sosyal medya yıkıldı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sert tepki...

31 Ekim 2021 Pazar, 21:03

Galatasaray'ın Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk yarının son saniyelerinde gelen gol çok konuşuldu.

Sarı-kırmızılı futbolcu Olimpiu Morutan, 45+3. dakikada sol ayağıyla çaprazdan topu ağlara gönderdi. Bu gole Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılar sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın rakip taraftarları, pozisyonunun ofsayt olduğunu belirttiler.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda "Adalet herkese lazım" ifadeleri kullandı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı...

F.BAHÇELİ ESKİ YÖNETİCİNİN SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Metin Siphaioğlu da pozisyonla ilgili paylaşım yaptı.

Metin Siphaioğlu paylaşımında "Takımımız maalesef bir kaç haftadır düşüşte. Hepimiz üzgünüz. Ana problemimiz de kesinlikle; saha içi, futbol aklımız, seçimlerimizde. Ama bu akşam gözlerimizin önünde Mandarin Sezonu tiyatrosu oynanıyor. Bir VAR hakeminin bu pozisyona ofsayt vermemesi SKANDAL'dan öte REZALETTİR!" ifadelerini kullandı.