Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!
Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 15 maçta sadece 1 yenilgi aldı.
Olimpija Ljubljan'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, başarısına bir yenisini daha ekledi.
Sarı kırmızılı takım Avrupa'da oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi.
Galatasaray son olarak Barcelona'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu.
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