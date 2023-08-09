Galatasaray, Avrupa'da yenilmiyor!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:04

Güncelleme: 09.08.2023 - 08:04

Olimpija Ljubljan'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray, başarısına bir yenisini daha ekledi.

Sarı kırmızılı takım Avrupa'da oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi.

Galatasaray son olarak Barcelona'ya kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu.