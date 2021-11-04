Galatasaray kazanacağı maçta 1 puana razı oldu!

04 Kasım 2021 Perşembe, 21:35

Ligde kazanır, kaybeder.

Nasılsa telafisi var bunların.

İstersen git Beşiktaş'a yenil, ertesi hafta berabere kal, puan kaybet.

Ama çık Avrupa'da doğru dürüst oyna, puan al, Türkiye'nin ülke puanına katkı sağla, gençlerline dikkat çek.

Galatasaray bu yıl bu işi çok iyi yapıyor.

Hatta bu satırların yazarı bile vasati Süper Lig kayıplarında Fatih Terim'i, genç futbolcuları eleştirdi.

Oysa hedef hiç bir zaman Süper Lig olmadı Galatasaray'da. Bir araç ligde ilk 2 sıra.

Uzağa , Batıya bakmalısınız futbol denen cangılda!

Nasılsa Süper Lig kupasından 22 tane var, tonla Türkiye Kupası da müzede!

O yüzden Avrupa'yı önceliyor Galatasaray ailesi.

Taraftarı da, başkanı da, futbolcusu da!

Bunu açıkça görüyorsunuz. Mücadele güçleri artıyor!

Koşuş stilleri bile değişiyor.

Lige göre çok daha motive çıkıyorlar.

Lokomotiv önünde de büyük bir disiplinle oynadılar.

Eğer bir anlık hata olmasa 3 puan alacaklardı, tek hata yaptılar, 1 puana razı oldular!

Maça gelirsek; takım savunması kötü futbol işareti olarak algılansa da aslında oyunu elinde tutma adına önemli bir taktik sergiledi Galatasaray. Savunmada Nelsson - Marcao ikilisine orta alan savunmayı kapama adına büyük destek verdi. Özellikle de Marcao yine yıldızlaştı.

Berkan Kutlu ciğerini sahaya bıraktı.

İkili sıkıştırmalarda ligin vasat sol beki Annholt İngiltere'deki günlerini anımsattı.

Müthiş bir ilk 45 dakika izledik. Ve bu yarı Feghouli'nin şapka çıkarılacak golü geldi. Elbette orada Halil'in ve Kerem'in ısrarı unutulmamalı, ama Cezayirli yıldız gerkten inanılmaz bir gol attı. Feghouli yavaş yavaş İngiltere'deki günlerini anımsatıyor!

Bu rada rakibe top göstermedikleri anlar oldu. Tonla da gol kaçırdılar.Bu görüntü 70'li dakikalara kadar sürdü. Takım disiplini, çok koşan bir orta saha, hareketli forvet.

Ne var ki, Feghouli daha kolay pozisyonda 2'yi atamadı. Keza Halil ve Kerem de.

İşler bu kadar iyi giderken zincirleme hata hesapta olmayan bir gole neden olunca Lokomotiv Moskova diriliverdi. Cicaldau ilk topa bassa,Yedlin pozisyon hatası yapmasa Lokomotiv'in gol atacağı falan yoktu. Üstelik bu Galatasaray'ın yediği ilk goldü grupta! Bu gol Amerikalı sağ beke yazar!

1-1 sonrası değişiklikler geldi.

Son 15 dakika top iki kale arasında baş döndürdü. Moskova da maça ortak oldu. Mustafa'nın oyuna katılımı Galatasaray'ın hücum gücünü arttırmıştı, bir top direkten, 3-4 fırsat da kaleci Guilherme'den döndü. Buna karşılık Muslera da inanılmaz bir kurtarışla belki de 1 puanı kurtardı.

Evet 1-1 bitti bu maç. İzleyenler Galatasaray'ın etkili futbolundan keyif aldı, ancak hesapta olmayan gol, gruptaki hesapları değiştirdi.

Yine de yenilgisiz lider gidiyor Cim-Bom, çünkü Avrupa'yı önemsiyor, çünkü geleceğin Avrupa'da olduğunu biliyor.