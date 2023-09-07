Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Midtsjö, Pendikspor'da...
Galatasaray Kulübü, Fredrik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Norveçl oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.
Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø’ye teşekkür ederiz. ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2023
Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz! ???? pic.twitter.com/nlw3Nwhtjk
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;
"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."
İşte Pendikspor'un Fredrik Midtsjö paylaşımı...
Fredrik Midtsjö Pendikspor'da! ??— Pendikspor (@PendiksporK) September 7, 2023
Pendikspor'umuz son olarak Galatasaray forması giyen Norveçli orta saha Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağladı. ????
Velkommen til Pendikspor, Fredrik! ???? pic.twitter.com/mTb9uIA1CT
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