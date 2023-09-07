Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Midtsjö, Pendikspor'da...

Yayınlanma: 07.09.2023 - 20:41

Güncelleme: 07.09.2023 - 20:41

Galatasaray Kulübü, Norveçl oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.

Galatasaray formasıyla verdiği emekler için Fredrik Midtsjø’ye teşekkür ederiz. ????



Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz! ???? pic.twitter.com/nlw3Nwhtjk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2023

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."

İşte Pendikspor'un Fredrik Midtsjö paylaşımı...