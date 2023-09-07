Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Midtsjö, Pendikspor'da...

Galatasaray Kulübü, Fredrik Midtsjö'nün Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 20:41
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Midtsjö, Pendikspor'da...
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Galatasaray Kulübü, Norveçl oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer için Pendikspor'un 3 milyon euro ödeyeceği açıklandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Fredrik Midtsjø'nün transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Pendikspor Futbol A.Ş., şirketimize net 3.000.000 euro transfer bedeli ödeyecektir."

İşte Pendikspor'un Fredrik Midtsjö paylaşımı...


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