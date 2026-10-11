Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig etabının ikinci haftasında sahasında LaLiga temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA, Galatasaray-Barcelona maçında görev alacak hakemleri duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Barcelona maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

Guida'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Fabio Maresca, VAR hakemi olarak Marco Di Bello ve AVAR'da Aleandro Di Paolo görev alacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.

Rams Park'taki karşılaşma 22.00'de başlayacak.