Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

11.10.2026 11:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, lig etabının ikinci haftasında sahasında LaLiga temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde UEFA, Galatasaray-Barcelona maçında görev alacak hakemleri duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray-Barcelona maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetecek.

Guida'nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Fabio Maresca, VAR hakemi olarak Marco Di Bello ve AVAR'da Aleandro Di Paolo görev alacak.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasındaki Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.

Rams Park'taki karşılaşma 22.00'de başlayacak. 

İlgili Konular: #galatasaray #barcelona

İlgili Haberler

Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Cagliari - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Juventus, İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Hull City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hull City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Hull City, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.