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Galatasaray-Başakşehir maçında tansiyon yükseldi... Victor Osimhen ve Ousseynou Ba arasında gerginlik!

Galatasaray-Başakşehir maçında tansiyon yükseldi... Victor Osimhen ve Ousseynou Ba arasında gerginlik!

30.05.2025 21:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray-Başakşehir maçında tansiyon yükseldi... Victor Osimhen ve Ousseynou Ba arasında gerginlik!

Victor Osimhen, Ousseynou Ba'ya devre arası düdüğünün ardından 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna çağırdı.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Başakşehirli Ousseynou Ba'ya devre arası düdüğünün ardından 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna çağırdı.

İlk dakikalardan itibaren ikili arasında sürekli gerginlik yaşanırken, devre sonuna doğru bir pozisyonda Osimhen ile Ba tartıştı.

Devre arası düdüğünün ardından Victor Osimhen, koşarak soyunma odası koridoruna giderek Ba'ya 3-4 defa 'gel' diyerek soyunma odası koridoruna gitti.

Başakşehirli futbolcular bu harekete sinirlenirken Muslera, konuk ekip oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı.

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