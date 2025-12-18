Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda perdeyi Başakşehir maçıyla açıyor. Saat 20:30 başlayacak maçın VAR hakemi açıklandı.
Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.
