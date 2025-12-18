Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu!

18.12.2025 14:28:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında bu akşam Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi de belli oldu.

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda perdeyi Başakşehir maçıyla açıyor. Saat 20:30 başlayacak maçın VAR hakemi açıklandı.

Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Galatasaray-Başakşehir maçının VAR hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

İlgili Konular: #galatasaray #Başakşehir #var hakemi

