Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çağdaş Atan, Galatasaray'dan 2 ismi istiyor!

Çağdaş Atan, Galatasaray'dan 2 ismi istiyor!

18.12.2025 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Çağdaş Atan, Galatasaray'dan 2 ismi istiyor!

Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Konyaspor'un, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu ile ilgilendiği iddia edildi.

Kasım ayının ilk haftasında Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ara transfer dönemini iple çekiyor. Atan'ın hedefinde Galatasaray'dan 2 futbolcu var.

ÇAĞDAŞ ATAN, GALATASARAY'DAN 2 İSMİ İSTİYOR

Galatasaray'ın gözden çıkardığı 2 isim, Çağdaş Atan'ın hedefi haline geldi.

Yeni Açık'a göre Konyaspor, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

Çağdaş Atan'ın Berkan Kutlu transferi için ciddi uğraş verdiği, Ahmed Kutucu'nun da Konyaspor'un listesinde olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TOPLAM 10 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor'a 4, Ahmed Kutucu için ise Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.

İlgili Konular: #konyaspor #berkan kutlu #Ahmed Kutucu

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara kararı!
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara kararı! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın milli futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara hakkında dikkat çeken bir karar aldığı iddia edildi.
Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya son 16 turunda!
Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya son 16 turunda! Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında deplasmanda karşılaştığı Igokea m:tel'i 82-65 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'e şans tanımadı!
Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'e şans tanımadı! Eczacıbaşı Dynavit, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.