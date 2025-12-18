Çağdaş Atan, Galatasaray'dan 2 ismi istiyor!

Kasım ayının ilk haftasında Konyaspor'un başına geçen Çağdaş Atan, ara transfer dönemini iple çekiyor. Atan'ın hedefinde Galatasaray'dan 2 futbolcu var.

ÇA ĞDAŞ ATAN, GALATASARAY'DAN 2 İSMİ İSTİYOR

Galatasaray'ın gözden çıkardığı 2 isim, Çağdaş Atan'ın hedefi haline geldi.

Yeni Açık'a göre Konyaspor, Berkan Kutlu ve Ahmed Kutucu'nun peşine düştü.

Çağdaş Atan'ın Berkan Kutlu transferi için ciddi uğraş verdiği, Ahmed Kutucu'nun da Konyaspor'un listesinde olduğu ifade edildi.

GALATASARAY TOPLAM 10 M İLYON EURO ÖDEM İŞTİ

Galatasaray, Berkan Kutlu için Alanyaspor'a 4, Ahmed Kutucu için ise Eyüpspor'a yaklaşık 6 milyon Euro bonservis ödemesi yapmıştı.