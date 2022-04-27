Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:00

Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, Fatih Terim'in tekrardan takımın başına gelip gelmeyeceğine dair soruları da yanıtladı.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

''TORRENT'İN SÖZLEŞMESİNİ İNCELEYECEĞİZ...''

Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile devam edilip edilmeyeceği sorusuna, “Torrent’in sözleşmesini inceleceğiz. Yıl sonu raporlarına bakacağız. Arkadaşlarımız değerlendirecekler. Galatasaray’ın menfaatleri neyse ona göre ilerleyeceğiz. Orta ve uzun vadele planlarımız Torrent’in kişiliği ile alakalı değil, bu vizyon bu tarz yok" cevabını verdi.

''GALATASARAY'DAN ÇOK ŞEY ALDIK''

Hamamcıoğlu, ''Ben 38 yıldır Galatasaray camiasının içindeyim. Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm'' açıklamalarında bulundu.

''FATİH TERİM'İN TAKIM BAŞINA...''

Fatih Terim'in takımın başına geçip geçmeyeceği sorusu üzerine ise Hamamcıoğlu, ''Türkiye’nin en iyi insan kaynağının Galatasaray’da olduğuna inanıyorum. Fatih Terim de bunlardan birisidir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç duymamız halinde kendisine danışır görüşlerini alırız. Teknik direktör olarak düşünmüyorum'' yorumunda bulundu.