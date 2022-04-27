Trabzonspor'dan 'mutluluğa kurşun sıkma" mesajı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar öncesi 'Mutluluğa kurşun sıkma" mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüple efsane olmuş ve özdeşleşmiş isimlerin canlandırıldığı videoda anlamlı mesajlar verildi.
Trabzonspor, bir taraftan kutlamaların hazırlığını yaparken diğer taraftan ise taraftarını uyarıcı mesajlar yayımlıyor.
Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazık Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümür ve niceleri başlığıyla yayımlanan video büyük bir ilgi gördü.
Videoda, 'Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi.
Trabzonspor, videonun sonunda ise, "Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Dozer Cemil— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2022
Eren Bülbül
Kazım Koyuncu
Mustafa Çelik
Nazmiye Nine
Özkan Sümer ve daha niceleri...
Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz. #MutluluğaKurşunSıkma #ŞAMP1 ?? pic.twitter.com/8SDs9gW2j0
Video Haberler
- '80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim'
- Aleyna Ağgül davasında karar çıktı
- Dilendikleri paralar 'bebek arabasından' çıktı
- Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- AKP'den Gezi Davası hakimi için ilginç savunma
- Güncel koronavirüs tablosu açıklandı
- Erdoğan dışında bir isimle duyurdu