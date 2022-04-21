Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Fatih Terim ile başlasaydık sezonu onunla tamamlardık

21 Nisan 2022 Perşembe, 20:02

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, Fatih Terim'in gönderilmesi, Domenec Torrent'in performansı, taraftarla iletişimi ve daha pek çok konuda Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Galatasaray’da 1 yılı doldurmadan ikinci kez seçim sürecine girilmesini şu şekilde yorumladı:

"Aslında bu hayatın olağan akışına aykırı bir süre ama biz geçen sene seçilseydik 22 Mayıs 2022 için bir seçim ayarlamıştık. Bunun da sebebi şu, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz dönemine ait yapılmayan iki mali genel kurul vardı, bir tane değişmesi gereken tüzük vardı. Zaten bu ibra/ibrasızlık sıkıntısı da oradan kaynaklandı. Bir tane de bu döneme ait mali genel kurul vardı. Bu kadar sıkışık bir takvimde 3 yılı devam ettirmek zaten mümkün değildi. Tüzük değişikliği olmayınca 25 saat süren bir genel kurul, sadece ibrasızlıkla değil, bütçenin de reddedilmesi ile sonuçlandı. Bunların Galatasaray için sonuçları ağır. Biz gelir gelmez tüzük genel kurulu yapıp, bir günde mali genel kurulun bitmesi yerine; iki gün süren, birinci gün konuşmalar ikinci gün sandık ile geçen bir süreç düşünüyoruz. İki tane ayrı bilanço döneminin yani Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin bilanço takviminin aynı güne denk gelmesi bizim öncelikli olarak yapacağımız şeylerden biridir. Belki eskiden olduğu gibi genel kurulları 2 senede 1 yapmayı da düşünebiliriz. Sağ olsun Burak Başkan, ibrasızlıktan sonraki süreci iyi yönetti. İki başkan adayını da her konuda bilgilendirdi. Gerek yayıncı ihalesiyle ilgili gerekse kulübün ekonomik durumuyla ilgili… Hem mevcut yönetim hem başkan adayları Galatasaray’ın çıkarları için ne gerekiyorsa beraberce yapıyoruz."

Öztürk, Galatasaray'ın ligde istediği noktada olamamasının federasyonun taraflı kararlar vermesinden kaynaklandığını belirtti ve "Bir futbolcuya sarı kart gösterilirken, aynısını bizim futbolcumuz yaptığında kırmızı kart gösteriliyor. Ceza alanı içinde, gri alanlarda, Galatasaray’ın lehine bir durum varsa VAR’a gidilmiyor, ama Galatasaray’ın aleyhine her durumda VAR kullanılıyor. Eşit bir yaklaşım yok. Zaten kısa bir sürede MHK başkanı değişti, federasyon istifa etti. Galatasaray ile ilgili yanlış yapan bir süre sonra ortadan yok olup gidiyor. Biz bundan sonraki süreçte mutlaka buralarda en iyi şekilde temsil edip, Galatasaray’ın haklarını savunacağız" ifadelerini kullandı.

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