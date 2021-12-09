Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Erol Bilecik'e tepki gösterdi

09 Aralık 2021 Perşembe, 20:37

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında önceki gün oynanan tarihteki ilk kadın futbol müsabakasının ardından yaptığı açıklamayla tepki çeken Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’e Galatasaray yönetiminden de tepki geldi.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in gelen tepkiler üzerine maç sonrası görüşmek ve özür dilemek için Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’i aradığı, Rezan Epözdemir’in Bilecik’e cevap vermediği ve konuşma talebine yönelik ise “Konuşacak bir şey yok. Böylesine kıymetli bir mesajın verildiği, 'Kadına şiddete hayır' denildiği bir maçın sonrasında, soyunma odasındaki açıklamalarınız hiç şık olmadı. Açıklamalarınız maçın önüne geçti. Çok ayıp ve yakışıksız. Bu konuda kamuoyu nezdinde özür dilemeden bir daha bizi aramayın ” ifadeleriyle tepki gösterdiği öğrenildi.

Spor kamuoyundan ve Galatasaray cephesinden gelen tepkiler sonucunda açıklamada bulunan Erol Bilecik, karşılaşma bittikten birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı şu ifadeleri kullandı:



"Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koydu.

Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim.

Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum."