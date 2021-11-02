Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den transfer açıklaması
Galatasaray ile şans oyunları markası Nesine arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşmanın basın lansmanında Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.
Galatasaray ile şans oyunları markası Nesine.com, yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.
2 Kasım 2021 Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda yapılan lansmana, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı.
Galatasaray ile Nesine arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının lansmanında Felipe Melo ile ilgili sorulan soruya Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, “Felipe Melo ilgili bir çalışmamız yok” dedi.
Brezilya'nın önde gelen portallarından UOL, Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen 38 yaşındaki eski futbolcusu için önümüzdeki günlerde teklif yapacağını iddia etmişti. Galatasaray'ın deneyimli futbolcuya 1.5 yıllık kontrat teklifi yapacağı da öne çıkan iddialar arasındaydı.
Epözdemir, devre arasında transfer çalışmalarını sürdürecekleri mesajını verdi ve "Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda 6 numara için bir çalışma var. Eksikler varsa gidereceğiz. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferler de yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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