Trabzonspor, yabancılarından en iyi verimi aldığı sezonu yaşıyor
Süper Lig’de zirveye yerleşen Trabzonspor, şimdiye kadar 22 gole ulaştı. Bordo-mavililerde 22 golün 20'si yabancı oyunculardan geldi.
Süper Lig’de zirvede yer alan Trabzonspor’da bu sezon kaydedilen 22 golün 20’si yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny 20 gole imza attı. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.
27 PUANA KATKI
Ligde 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da, yabancı oyuncular puanların tamamına katkı sağladı. Bordo-mavililerde Bakasetas 7, Nwakaeme 5, Cornelius 3, Gervinho ve Djaniny 2, Hamsik ve Yusuf Sarı 1 gol attı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON ATILAN 13 GOLÜN 10’U YABANCILARDAN
Bordo-mavililerde geçtiğimiz sezon forma giyen yabancı oyuncular ise 11. hafta itibarıyla 10 gol attı. Afobe ve Nwakaeme 3, Ekuban 2, Baker 1 gol atmıştı. Diğer goller ise Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan’dan gelirken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edilmişti.
17 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTILAR
Bordo-mavililerin yabancıları Süper Lig’de 20 gol atan Beşiktaş ve Hatayspor kadar gol atarken, 17 takımdan ise daha fazla gol attı. Aytemiz Alanyspor 18, Karagümrük, Galatasaray ve Altay 17, Adana Demirspor ve Konyaspor 16, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Sivasspor 15, Antalyaspor 13, Gaziantepspor ve Kasımpaşa 12, Malatyaspor ve Göztepe 11, Çaykur Rizespor 9, Giresunspor 7 gol attı.
KRALLIK BAKASETAS’DA
Süper Lig’de 11. haftanın tamamlanmasıyla birlikte Bakasetas da gol krallığındaki iddiasını sürdürdü. Son iki haftayı boş geçen Yunan oyuncu 7 golle gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un takım savunmasındaki başarısı ön plana çıkarken, bu sezon ise hücum hattındaki zenginliği rakiplerine korku veriyor. Hem hücum hattında hem de savunmada birlikte hareket eden bir takım oluşturmayı hedefleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig’in 11. haftası geride kalırken bu hedef doğrultusunda gün geçtikçe taşları yerine koyuyor. Karadeniz ekibi bu sezon ligde 22 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer 3 maçta kalesini gole kapatırken, 8 maçta ise ağlarında gol gördü.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Eski genel başkanlar harekete geçti
- AKP ve MHP seçmeni isyan etti
- Piyasalarda tüm gözler yarına çevrildi
- Kist ameliyatı için para topladı, göğüs ameliyatı oldu
- İkinci el araç almak isteyenler dikkat!
- Erdoğan’ın gitmediği Glasgow’a İmamoğlu gidecek
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber