Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün federasyon yöneticileriyle görüşecek
Başkan Elmas’ın, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası derbinin hakemi Halil Umut Meler ve ekibinden duyduğu rahatsızlığı görüşmek için TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefonda görüştüğü ve bugüne randevu aldığı öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası derbinin hakemi Halil Umut Meler ve ekibinden duyduğu rahatsızlığı görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapacağı ziyareti dün gerçekleştirmedi. Elmas, tüm gün Nef Stadyumu’ndaki ofisinde çalıştı. Başkan Elmas’ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefonda görüştüğü ve bugüne randevu aldığı öğrenildi. Elmas ile Özdemir görüşmesi bugün yapılacak. Burak Elmas, toplantıda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun de bulunması istedi. Elmas, hakem Halil Umut Meler’in maç raporunun ve gözlemcilerinden aldığı notun kendisine açıklanmasını talep edecek.
FATİH TERİM BEKLEYİŞİ
Derbide hakem Halil Umut Meler’in kırmızı kart gösterdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, yazılan rapor doğrultusunda TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bugün Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. PFDK, raporun içeriği ve sevk gerekçesini dikkate alarak Terim’e verilecek cezayı perşembe günkü toplantısında karara bağlayacak. Sevk, “Sportmenliğe aykırı hareket” kapsamında olursa 1-3 maç; “hakaret” dahilinde yapılırsa tecrübeli hocanın 2-5 karşılaşma men cezası alma ihtimali bulunuyor.
ÖNE GEÇTİ, 10 PUAN GİTTİ
Sezona yenilenen ve gençleşen bir kadroyla başlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, öne geçtiği maçlarda skoru koruyamamanın ve girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramamanın sıkıntısını yaşıyor. Cim-Bom, Süper Lig’de öne geçtiği 4 maçta, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak toplam 10 puan kaybetti. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında öne geçti. Ancak Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş’a ve F.Bahçe’ye 2-1 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 ile ayrıldı.
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