Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa basınında

cumhuriyet.com.tr
22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:31
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.</p>

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Sarı-kırmızılı takımın golünü, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.</p>

Sarı-kırmızılı takımın golünü, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise 31. dakikada Mesut Özil ve 90+4. dakikada Miguel Crespo attı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Avrupa spor basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini manşetlerine taşıdı.</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

Avrupa spor basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbi mücadelesini manşetlerine taşıdı.


<p><strong>L'EQUIPE:</strong> "Ateşli Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Çılgın maç sonunun ardından Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maç sonuna kaderi VAR belirledi. Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Fatih Terim oyundan ihraç edildi."</p>

L'EQUIPE: "Ateşli Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Çılgın maç sonunun ardından Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maç sonuna kaderi VAR belirledi. Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Fatih Terim oyundan ihraç edildi."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>BILD:</strong> "Derbide zafer dokunuşu. Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin bir anda en golcü oyuncusu oldu."<br></p>

BILD: "Derbide zafer dokunuşu. Kaptan Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu'nun golüne hemen yanıt verdi. Fenerbahçe'nin bir anda en golcü oyuncusu oldu."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>EL OBSERVADOR:</strong> "Diego Rossi, 90+1'de oyuna girdi ve 90+4'de kaderi belirleyen golün asistini yaptı. Fenerbahçe, Türk El Clasico'sunda Muslera'nın takımı Galatasaray'ı mağlup etti."</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

EL OBSERVADOR: "Diego Rossi, 90+1'de oyuna girdi ve 90+4'de kaderi belirleyen golün asistini yaptı. Fenerbahçe, Türk El Clasico'sunda Muslera'nın takımı Galatasaray'ı mağlup etti."



<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> KICKER:</strong> "Kırılma noktasını Mesut Özil başlattı. Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi."</p>

KICKER: "Kırılma noktasını Mesut Özil başlattı. Fenerbahçe sezonun en önemli maçını kazandı. Kıtalararası derbide golünü atan Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi."

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong>A BOLA:&nbsp;</strong>"Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Miguel Crespo'nun golüyle kazandı. Fenerbahçe, ligde 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı ve zirveye doğru tırmandı."</p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><br></p>

A BOLA: "Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Miguel Crespo'nun golüyle kazandı. Fenerbahçe, ligde 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı ve zirveye doğru tırmandı."



<p><strong>DIGISPORT:</strong> "Galatasaray, Fenerbahçe karşısında derbide dramatik bir yenilgi aldı."</p>

DIGISPORT: "Galatasaray, Fenerbahçe karşısında derbide dramatik bir yenilgi aldı."


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