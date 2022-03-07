Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona-Galatasaray maçına davet etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 Mart Perşembe günü dünya devi Barcelona ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, bugün kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak maça davet etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 20:35
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona-Galatasaray maçına davet etti
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Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi ümidi devam ediyor.

UEFA son 16 turunda Barcelona ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk karşılaşmasına deplasmanda çıkacak ve avantaj arayacak.

10 Mart Perşembe günü Barcelona'da Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı camiadan flaş bir haber geldi.

Ajansspor'un haberine göre, başkan Burak Elmas, zorlu maç için Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e davetiye gönderdi. Haberde Elmas'ın, kendi imzasıyla bir mektup hazırlayarak deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'e bir davette bulunduğu iddia edildi.



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