Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona-Galatasaray maçına davet etti

07 Mart 2022 Pazartesi, 20:35

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi ümidi devam ediyor.

UEFA son 16 turunda Barcelona ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin ilk karşılaşmasına deplasmanda çıkacak ve avantaj arayacak.

10 Mart Perşembe günü Barcelona'da Camp Nou'da oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı camiadan flaş bir haber geldi.

Ajansspor'un haberine göre, başkan Burak Elmas, zorlu maç için Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e davetiye gönderdi. Haberde Elmas'ın, kendi imzasıyla bir mektup hazırlayarak deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim ve eşi Fulya Terim'e bir davette bulunduğu iddia edildi.



