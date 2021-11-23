Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ziyaretinden sonra açıklama yaptı
TFF'nin Riva'daki tesislerini ziyaret eden Elmas ve ekibinin Başkan Özdemir'den bazı kurulların ivedi olarak değiştirilmesini istediği öğrenildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Elmas ve ekibinin TFF'den bazı kurulların ivedi olarak değiştirilmesini istediği öğrenildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte açıklama yapan Elmas, "Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yani, tahkim ve disiplin kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz.
Yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olduğu söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuştuğumuz biri. Geçmişen gelen alışkanlıkları çözme adına ciddi bir çalışma yapılıyor" dedi.
İlgili Haberler
- Olay hakem Suat Arslanboğa'nın sicili kabarık!
Video Haberler
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
- Erdoğan'ın 1992'deki açıklaması yeniden gündemde
- Bulgaristan'a giderken yanan otobüsün son görüntüleri
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- KARA SALI! 1 Dolar 13 lirayı aştı!
- Dev banka bir sonraki adımı açıkladı
- Kapalıçarşı'da son durum: Esnaf açıkladı
- Kriz patlak verdi, muhalefet harekete geçti
- Bazı ürünlerin satışı durduruldu
- Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'i işaret etti
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Müslüme'nin dedesi böyle konuşmuştu