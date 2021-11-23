Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ziyaretinden sonra açıklama yaptı

23 Kasım 2021 Salı, 18:38

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Elmas ve ekibinin TFF'den bazı kurulların ivedi olarak değiştirilmesini istediği öğrenildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte açıklama yapan Elmas, "Nihat Özdemir ve ekibi de bizim istediğimiz önemli değişikliklere önem verdi. Yani, tahkim ve disiplin kurulu seçiminde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içindeyiz. Şeffafça konuşuyoruz.

Yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü iradesi olduğu söylemiştik. Başkan Nihat Özdemir bu konuda çok rahat konuştuğumuz biri. Geçmişen gelen alışkanlıkları çözme adına ciddi bir çalışma yapılıyor" dedi.