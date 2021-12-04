Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan TFF'ye sert eleştiriler

04 Aralık 2021 Cumartesi, 12:26

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF ve icra kurullarını sert biçimde eleştirdi.

Statta açıklama yapan Elmas şöyle konuştu:

Göreve geldiğimiz günden itibaren basın önüne çok çıkmamaya özen gösterdik. Karşınızda olmak bana mutluluk vermiyor ama içinde bulunduğumuz süreçte bu zaruri hale geldi. Bugünkü basın toplantısında bağırmak, çağırmak, masaya yumruğunu vurmak gibi beklentilerin olduğunu biliyorum ama bunların etkisi çok kısa. Bunlar camiayı kısa süreli rahatlatan açıklamalar. Bugün böyle bir beklentiniz varsa bunu görmeyeceksiniz.

Burası farklı kulüp. 6 kişi arasında konuşulan şey başkasının izni olmadan açıklanmaz.

Bundan sonra ne yapacağız? Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunacağım. Geçtiğimiz senelerde bağırıp çağıran çok oldu. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayız.

Bugün bir değişime gidilmesi gerekiyor. Federasyon, bizim adımıza yönetenler bize rağmen yönetiyorlar. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin atamalarını yapan kişilerin isimlerini herkes biliyor. Kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyorlar.

Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Galatasaray'ın bağırmaktan, çağırmaktan daha büyük bir misyonu var. Ciddi önlemler üzerinde çalışıyor. Türk futbolunda çıkmaz sokağın sonuna gelindi.

TFF'yi istifaya davet etmiyorum, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum.

Sadece bu değil (İrfan Can Kahveci'nin 2 maç ceza alması durumu.) Bugünkü alışkanlık Galatasaray'a verilen cezaların üst sınırlamada olması. Cezaları onlara niye alt sınırlardan verdiniz demiyoruz, kimseye jest yapılmasın.

Hak korumak, göreve geldiğimizden beri camiayı birleştirmek, camia paydaşlarını bir araya getirmek için bir araya getirmeye çalışıyoruz. Camiamızın bizimle hareket etmesi, tek vücut olması önemli."